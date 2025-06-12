Олимпийский чемпион Бородюк раскритиковал формат Кубка России

Бывший нападающий «Динамо», сборных СССР и России, олимпийский чемпион 1988 года

Александр Бородюк раскритиковал нынешний формат Кубка России по футболу. Согласно ему, в Кубке есть верхняя сетка (Путь РПЛ) и нижняя сетка (Путь регионов). В матче за трофей встречаются победители верхней и нижней сетки.

«Формат Кубка России тоже кому-то нравится, кому-то — нет. Но по спортивному принципу, если ты проиграл — вылетаешь. Этот турнир с давними традициями! А сегодня ты проиграл, но не вылетаешь, продолжаешь играть в Пути регионов, а потом можешь выиграть турнир. Как сказал один тренер: «Мы в финале, но не в финале».

Пример из немецкого футбола. В Кубке Германии «Саарбрюккен» из Третьей лиги обыграл «Баварию», и она вылетела. Никто не сказал, что «Бавария» поиграет в пути Оберлиги и потом вернётся обратно в Кубок. Это и есть спортивная составляющая. Я помню, как мы с «Локомотивом» приехали играть в Липецк — полный стадион. Это и есть популяризация футбола. Представьте, если в регионы приедут ЦСКА, «Спартак», «Динамо» — это же праздник. Но мы почему-то приняли новый формат. Я не хочу никого критиковать, но спортивный принцип сейчас обесценивается», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.