Манчини заявил, что готов вернуться на пост тренера сборной Италии и мечтает выиграть ЧМ

Бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признался, что готов вернуться на работу в национальную команду.

Манчини тренировал сборную Италии с 2018 по 2023 год. В августе 2023 года он подал в отставку и возглавил сборную Саудовской Аравии, которую покинул в октябре 2024-го. Манчини выиграл Евро-2020 с итальянцами. На прошлой неделе итальянскую сборную покинул Лучано Спаллетти, фаворитом в борьбе за вакантный пост СМИ называют Дженнаро Гаттузо.

«Такие ситуации случаются в футболе. Справедливо будет сказать, что, если бы мы с президентом Федерации футбола Италии Габриэле Гравиной общались чаще в те недели, чтобы прояснить ситуацию, ничего бы этого не произошло. Иногда принимаются неверные решения.

Это правда, что я больше не чувствовал того уровня доверия, как раньше, но мне следовало поговорить об этом с президентом. Я мог бы это сделать, так что уход — это моя вина. Сегодня, кто знает, возможно, мы всё ещё бы работали вместе, пытаясь попасть на чемпионат мира. Может быть, выиграли бы второй Евро.

Нет ничего лучше, чем тренировать национальную команду. Я побеждал с клубами, но победа с Италией — это совсем другое. Кроме того, всегда хочется вернуться туда, где ты был счастлив. Я чувствовал себя потрясающе, атмосфера была действительно фантастической.

Нет сомнений, что возвращение будет большим вызовом и риском. Но иногда нужно рисковать, верно? Как я всегда говорил, я всё ещё хочу выиграть чемпионат мира.

Буду ли я обсуждать возможное возвращение с Гравиной? Не думаю, что это будет проблемой. Мы уже встречались и говорили в прошлом. Президент знает, что в жизни случаются ошибки. Самое главное, что мы поняли друг друга в этом вопросе, независимо от того, что произойдёт дальше», — приводит слова Манчини Football Italia.