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Радченко: Жерсон добавит «Зениту» уверенности в борьбе за титул

Радченко: Жерсон добавит «Зениту» уверенности в борьбе за титул
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Экс-футболист сборных СССР и России Дмитрий Радченко отреагировал на новости о грядущем трансфере хавбека «Фламенго» Жерсона в санкт-петербургский «Зенит».

«Приобретение Жерсона, несомненно, повысит конкурентоспособность «Зенита». Клуб давно проявлял интерес к этому футболисту, и его переход представляется особенно важным после ухода Клаудиньо и сохраняющейся неопределённости с Венделом. Жерсон призван обеспечить баланс и вариативность в центральной зоне, что окажет существенное влияние на перспективы «Зенита» в борьбе за чемпионский титул.

Клуб, безусловно, проанализировал ошибки, допущенные в предыдущих сезонах. Приход Жерсона укрепит уверенность команды и позволит избежать подобных сложностей в дальнейшем, способствуя продолжению гегемонии «Зенита» в российском футболе», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Баевичем.

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