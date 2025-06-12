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Раскрыта потенциальная зарплата Даку в «Зените»

Раскрыта потенциальная зарплата Даку в «Зените»
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Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку в случае перехода в «Зенит» будет зарабатывать около € 2,2 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Стороны близки к соглашению», — добавил источник «Чемпионата».

Накануне появилась информация, что «Зенит» предложил за Даку от € 4,5 млн до € 8 млн. Албанские СМИ сообщили, что «Рубин» с большой долей вероятности примет предложение «Зенита» по Мирлинду. Если никаких форс-мажоров не произойдёт, то уже в ближайшее воскресенье Даку пройдёт медицинское обследование для трансфера в «Зенит».

Мирлинду Даку 27 лет, за «Рубин» он выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 26 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги.

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