Стали известны новые подробности предложения «Зенита» по Даку — источник

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку близок к переходу в «Зенит». Санкт-петербургский клуб предложил за игрока € 8 млн. Срок предложенного албанцу контракта — четыре года, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что «Рубин» с большой долей вероятности примет предложение «Зенита» по Мирлинду. Если никаких форс-мажоров не произойдёт, то уже в ближайшее воскресенье Даку пройдёт медицинское обследование для трансфера в «Зенит». Отметим, что балканские СМИ, первыми сообщившими о возможном переходе, сообщали о выплате в € 4,5 млн.

Мирлинду Даку 27 лет, за «Рубин» он выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 26 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги.