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Туфрин предположил, кто из нападающих «Зенита» уйдёт из команды в случае прихода Даку

Туфрин предположил, кто из нападающих «Зенита» уйдёт из команды в случае прихода Даку
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Бывший президент петербургского «Зенита» Леонид Туфрин предположил, кто из нападающих покинет петербургскую команду в случае прихода албанца Мирлинда Даку.

Накануне появилась информация, что «Рубин» с большой долей вероятности примет предложение «Зенита» по Мирлинду. Если никаких форс-мажоров не произойдёт, то уже в ближайшее воскресенье Даку пройдёт медицинское обследование для трансфера в «Зенит». Информацию о переходе подтверждают источники «Чемпионата».

«Если Даку переходит в «Зенит», значит, у клуба есть планы по продаже какого-то нападающего. В моём понимании расстанутся с Соболевым или Кассьеррой. На выход нужно отправить обоих! Трудно сказать, усилит ли Даку «Зенит». Всё зависит от того, как он вольётся в коллектив. Он уже второй год в России — должен адаптироваться. С этой точки зрения ему будет легче, чем Жерсону. Наверное, Даку – хорошее приобретение для «Зенита».

После этого сезона питерцы жёстко нацелены выиграть чемпионат и Кубок России, ведь сейчас объявлен год 100-летия (смеётся). Надо реабилитироваться за минувший сезон», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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