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«Мечта, ставшая реальностью». Александер-Арнольд — о переходе в «Реал»

«Мечта, ставшая реальностью». Александер-Арнольд — о переходе в «Реал»
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Английский защитник Трент Александер-Арнольд после перехода в «Реал» заявил, что играть в мадридском клубе было его мечтой.

Сегодня, 12 июня, в «Реал Мадрид Сити» прошла презентация нового защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда. 26-летний футболист будет выступать за команду под 12-м номером.

«Это мечта, ставшая реальностью. Я очень счастлив и горжусь тем, что нахожусь здесь. Я хочу показать болельщикам «Реала», как играю. Понимаю, что подписываю контракт с «Реалом», так что требования высоки. Я собираюсь отдать всё ради «Реала» и болельщиков. Хочу выиграть много титулов, быть победителем здесь и играть вместе с лучшими игроками мира. Вперёд, Мадрид», — сказал Трент во время своей речи на презентации.

Предыдущим клубом Александер-Арнольда был английский «Ливерпуль».

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