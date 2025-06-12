Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бородюк: не надо забывать, что футбол в России существует не только в пределах МКАД

Бородюк: не надо забывать, что футбол в России существует не только в пределах МКАД
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Динамо», сборных СССР и России, олимпийский чемпион 1988 года Александр Бородюк поделился мнением о выборе участника следующего сезона РПЛ. Напомним, подмосковный клуб «Химки» не получил лицензию и в следующем сезоне не сыграет в высшем дивизионе чемпионата России. В связи с этим в лиге могут сохранить «Пари НН», который по спортивному принципу вылетел из неё.

«Приоритетом должен быть спортивный принцип. Это самое главное в футболе. Целый год футболисты «Черноморца» играли, старались, бились, стремились к выходу в РПЛ, а их не допустили до стыковых матчей, у многих была мечта сыграть в высшей лиге. Спортивная составляющая должна оставаться на первом месте. Решения должны быть тщательно продуманы во всех футбольных инстанциях. У нас говорят о необходимости развития футбола в регионах. Не надо забывать, что футбол в России существует не только в пределах МКАД. За его пределами футбол любят и народ приходит», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Бородюк: когда в России идеальная погода, мы не играем — зато играем в феврале-декабре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android