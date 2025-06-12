Бородюк: не надо забывать, что футбол в России существует не только в пределах МКАД

Бывший нападающий «Динамо», сборных СССР и России, олимпийский чемпион 1988 года Александр Бородюк поделился мнением о выборе участника следующего сезона РПЛ. Напомним, подмосковный клуб «Химки» не получил лицензию и в следующем сезоне не сыграет в высшем дивизионе чемпионата России. В связи с этим в лиге могут сохранить «Пари НН», который по спортивному принципу вылетел из неё.

«Приоритетом должен быть спортивный принцип. Это самое главное в футболе. Целый год футболисты «Черноморца» играли, старались, бились, стремились к выходу в РПЛ, а их не допустили до стыковых матчей, у многих была мечта сыграть в высшей лиге. Спортивная составляющая должна оставаться на первом месте. Решения должны быть тщательно продуманы во всех футбольных инстанциях. У нас говорят о необходимости развития футбола в регионах. Не надо забывать, что футбол в России существует не только в пределах МКАД. За его пределами футбол любят и народ приходит», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.