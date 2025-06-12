Бывший нападающий «Динамо», сборных СССР и России, олимпийский чемпион 1988 года Александр Бородюк раскритиковал решение не допустить стадион «Черноморца» до РПЛ. Напомним, из-за несоответствия арены регламенту клуб не прошёл лицензирование для участия в РПЛ.

«Почему не допускается стадион на 10 тысяч? Есть пример с «Хайденхаймом», который вышел в Бундеслигу с таким же стадионом. И «Бавария» всё равно приедет играть. Есть пример из Англии с «Лутоном». Может, там плохие раздевалки, но они же вышли в высший дивизион. Всё равно туда приезжали играть и «Манчестер Сити», и «Челси», и все остальные.

Уже становится понятно, что «Черноморец» может в целом прекратить существование. Это же не первый случай. Вспомните ту же «Аланию». Ведь они тоже были дважды в стыках, а их из-за стадиона не пустили. В итоге они во Второй лиге, а это очень самобытная команда! Они могли бы спокойно играть в Грозном. Как потом командам жить и что-то строить? Дайте им возможность играть — пусть доказывают на поле. Где играл «Тамбов»? В Саранске. Есть же примеры. Все эти вопросы нужно тщательно продумать и решить, чтобы не было двойных стандартов. Нужно приглашать людей, которые прошли большой путь в футболе. Прислушаются к их советам или нет — это уже другой вопрос. Тогда наш футбол будет действительно классным, и вопросов станет гораздо меньше», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.