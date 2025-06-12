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Туфрин: с переходом Жерсона в «Зенит» кто-то из сборной Бразилии будет следить за РПЛ

Туфрин: с переходом Жерсона в «Зенит» кто-то из сборной Бразилии будет следить за РПЛ
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Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о возможном переходе в клуб бразильца Жерсона из «Фламенго».

«Жерсон — замена Венделу. Однако он приедет в расположение «Зенита» после клубного чемпионата мира. В каком состоянии он будет? Может, будет разобран или травмирован. Мы не знаем, как он пройдёт процесс адаптации. Да, он футболист национальной команды Бразилии. С этой точки зрения — это хорошее приобретение. Но вопрос, как он вольётся в «Зенит».

Почему с переходом Жерсона в «Зенит» Анчелотти не может следить за российским чемпионатом? Ему много за кем нужно следить — много бразильцев играет в Европе. Но у Анчелотти работает тренерский штаб в сборной Бразилии. Кто-то из них будет отслеживать чемпионат России. К этому нужно относиться нормально», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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