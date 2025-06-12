Бородюк: половина управленцев в российском футболе не понимает, куда и для чего пришли

Бывший нападающий «Динамо», сборных СССР и России, олимпийский чемпион 1988 года Александр Бородюк раскритиковал руководителей российских футбольных клубов.

«У нас часто лоббируют мнение, что нет своих тренеров. Вы можете всё что угодно говорить, но, пока не дадите шанс работать в больших клубах, ситуация не изменится. Ситуация такова, что половина наших управленцев действительно профессиональные люди, а другая половина даже не понимают, куда они пришли и для чего работают. Но, повторюсь, в большей степени вопросы по тренерам нужно адресовать руководителям, которые их нанимают», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.