«Он забивал Акинфееву». Глушаков — о будущем Ильи Садыгова в РПЛ

Бывший футболист «Химок» Денис Глушаков высказался о будущем Ильи Садыгова в Российской Премьер-Лиге. Илья — сын бывшего главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова. У бизнесмена возникли проблемы с законом, в связи с чем он прекратил финансирование подмосковного клуба. Илья же с 1 июля 2025 года станет свободным агентом.

«Увидим ли Илью Садыгова в Премьер-Лиге? Сложно сказать. Он хочет играть, тренируется, молчит, пашет, как и все, к нему вопросов нет. Его уровень какой есть, такой есть. Давайте не забывать, что он забивал Акинфееву. Возможно, уедет играть за границу», — сказал Денис Глушаков в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».