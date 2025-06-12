Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Рубине» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Мирлинду Даку

В «Рубине» подтвердили факт переговоров с «Зенитом» по Мирлинду Даку
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Рубина» прокомментировала информацию о возможном уходе албанского нападающего Мирлинда Даку в петербургский «Зенит».

«Наш клуб действительно находится в переговорном процессе с «Зенитом» по трансферу игрока. Как только будет официальная информация, мы сообщим о ней на наших ресурсах», — говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы клуба.

Накануне появилась информация, что «Зенит» предложил за Даку от € 4,5 млн до € 8 млн. Албанские СМИ сообщили, что «Рубин» с большой долей вероятности примет предложение «Зенита» по Мирлинду. Если никаких форс-мажоров не произойдёт, то уже в ближайшее воскресенье Даку пройдёт медицинское обследование для трансфера в «Зенит».

Даку 27 лет, за «Рубин» он выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 26 матчах Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Эксклюзив
Раскрыта потенциальная зарплата Даку в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android