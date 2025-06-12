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Рязанцев: в «Рубине» Даку было комфортно, а в «Зените» есть игроки посильнее

Рязанцев: в «Рубине» Даку было комфортно, а в «Зените» есть игроки посильнее
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Бывший футболист казанского «Рубина» Александр Рязанцев высказался о возможном переходе нападающего Мирлинда Даку в санкт-петербургский «Зенит». Ранее сообщалось о переговорах клубов по трансферу игрока.

«Уход Даку — весомая потеря для «Рубина». С ним команда набирала больше очков, а без — испытывала трудности. Но руководство, спортивный департамент и Рашид Рахимов должны и так справиться с задачей.

В «Рубине» Даку был безоговорочным лидером, там ему было комфортно. А в «Зените» есть игроки и посильнее. В этом есть сложность. Надеюсь, Семак сможет хорошо интегрировать Мирлинда в состав. «Рубин» точно потерял от ухода Даку, а приобрёл ли «Зенит» — посмотрим», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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