«Зенит» заплатит за Даку € 10 млн с учётом подъёмных и агентских

«Зенит» потратит на Мирлинда Даку в общей сумме € 10 млн с учётом подъёмных игроку и агентских выплат. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Накануне албанские СМИ сообщили, что «Рубин» с большой долей вероятности примет предложение «Зенита» по Мирлинду. Если никаких форс-мажоров не произойдёт, то уже в ближайшее воскресенье Даку пройдёт медицинское обследование для трансфера в «Зенит».

Мирлинду Даку 27 лет, за «Рубин» он выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 26 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги.