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«Балтика» арендовала Уткина у «Ростова», соглашение включает право выкупа

«Балтика» арендовала Уткина у «Ростова», соглашение включает право выкупа
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Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин перешёл в калининградскую «Балтику» на правах аренды, сообщила пресс-служба донского клуба.

Соглашение заключено до 30 июня 2026 года и включает в себя опцию выкупа.

Уткину 25 лет, он воспитанник академии «Краснодара». Летом 2022 года он присоединился к «Ростову», проведя за клуб 73 игры, забив четыре мяча и сделав 17 результативных передач. Сезон-2024/2025 провёл на правах аренды в грозненском «Ахмате», сыграв в 28 матчах, забив один гол и отдав четыре передачи.

«Балтика» по итогам минувшего сезона выиграла Первую лигу и спустя год вернулась в РПЛ. Команду возглавляет Андрей Талалаев.

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