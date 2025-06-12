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В «Зените» отреагировали на информацию о переговорах по трансферу Даку

В «Зените» отреагировали на информацию о переговорах по трансферу Даку
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о переговорах клуба с казанским «Рубином» по поводу трансфера нападающего Мирлинда Даку. Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за переход Даку € 4,5 млн.

«Информация близка к правде. Ждите официальных сообщений. Совинформбюро уполномочен заявить», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

По информации «Чемпионата», санкт-петербургский клуб потратит на Мирлинда Даку в общей сумме € 10 млн с учётом подъёмных игроку и агентских выплат.

В сезоне-2024/2025 чемпионата России 27-летний Мирлинд Даку провёл 26 матчей, в которых забил 15 мячей и оформил пять голевых передач.

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