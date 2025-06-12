Агент Уткина объяснил аренду игрока в «Балтику» из «Ростова»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника Даниила Уткина, объяснил, почему футболист решил продолжить карьеру в калининградской «Балтике».

Сегодня 25-летний Уткин перешёл в калининградскую «Балтику» на правах аренды из «Ростова». Соглашение заключено до 30 июня 2026 года и включает в себя опцию выкупа.

«Балтика» заинтересовалась Уткиным, как только вышла в РПЛ. Мы с «Ростовом» были в контакте и принимали совместное решение с игроком. Говорили о том, как и где лучше Даниилу продолжить карьеру в следующем году, чтобы показывать хорошую игру. При Талалаеве в «Ахмате» Уткин провёл свой лучший сезон в карьере. Это был главный фактор, почему мы приняли решение продолжить карьеру в «Балтике», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.