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Александер-Арнольд: я буду вечно благодарен «Ливерпулю» и всегда буду в долгу перед ними

Александер-Арнольд: я буду вечно благодарен «Ливерпулю» и всегда буду в долгу перед ними
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Защитник Трент Александер-Арнольд, перешедший в «Реал», поблагодарил «Ливерпуль» за годы карьеры и заявил, что останется в долгу перед английским клубом.

Сегодня, 12 июня, в «Реал Мадрид Сити» прошла презентация нового защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда. 26-летний футболист будет выступать за команду под 12-м номером. Предыдущим клубом Александер-Арнольда был «Ливерпуль».

«Я буду вечно благодарен «Ливерпулю» и всегда буду в долгу перед ними. Я провёл там 20 лет и наслаждался каждой минутой. Я просто понял, что пришло время идти дальше», — сказал Александер-Арнольд во время презентации в качестве игрока «Реала».

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