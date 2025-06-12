Александр Горшков: Даку — сильный нападающий, кому-то из форвардов «Зенита» придётся уйти

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков отреагировал на новости о грядущем переходе албанского нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Зенит».

«Даку — хороший, мотивированный и целеустремлённый нападающий с неуступчивым и наглым характером. Отличный форвард! Возможно, у «Зенита» есть в планах кого-то отдать из других нападающих. Даку —точно усиление, кому-то придётся уйти. Мирлинд — сильный нападающий. Самое главное, чтобы у него было игровое время. В «Рубине» он был основным игроком и лидером, чувствовал себя раскрепощённо. В «Зените» же есть определённая конкуренция, будет сложнее», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.