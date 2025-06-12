«Сочи» сообщил о возвращении нападающего из «Шинника»

Нападающий Захар Фёдоров стал игроком «Сочи». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Минувший сезон нападающий провёл в ярославском «Шиннике» и стал одним из главных открытий турнира. На его счету восемь голов и две передачи в 33 матчах.

В марте Захар был признан лучшим молодым игроком месяца, а по итогам всего сезона был номинирован на звание лучшего молодого игрока всей лиги», — написано в сообщении клуба.

«Сочи» в новом сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге. Команда завоевала повышение в стыковых матчах с «Пари Нижний Новгород». «Сочи» одержал победу по сумме двух игр со счётом 4:3.