Один из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА близок к назначению в «Севилью» — Мерло

Кандидат на пост главного тренера ПФК ЦСКА Матиас Алмейда близок к назначению в «Севилью», сообщает журналист Сесар Луис Мерло в социальной сети Х.

По информации Мерло, стороны находятся на продвинутой стадии переговоров уже несколько дней, осталось согласовать некоторые детали, и Алмейда возглавит «Севилью».

О кандидатуре 51-летнего Алмейды на пост тренера ЦСКА, который покинул Марко Николич, ранее сообщали СМИ. Аргентинский специалист с 2022-го по 2025-й возглавлял греческий АЕК.

В минувшем сезоне «Севилья» заняла 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. 30 июня завершается контракт у главного тренера андалусийской команды Хоакина Капарроса.