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Шаронов: Даку — огромнейшая потеря для «Рубина», но клуб заработает много денег

Шаронов: Даку — огромнейшая потеря для «Рубина», но клуб заработает много денег
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Бывший футболист «Рубина» Роман Шаронов отреагировал на новости о грядущем переходе албанского нападающего Мирлинда Даку в «Зенит». Он отметил, что этот трансфер станет весомой потерей для казанского клуба.

«Даку — огромнейшая потеря для «Рубина», потому что вся игра команды с их стилистикой завязывалась на нём. «Рубину» очень важно найти такого же игрока в плане качества. Но насколько быстро он адаптируется к РПЛ? Для «Рубина» плюс, что клуб заработает много денег, но минус в том, что потеряет основополагающего футболиста. Однако это часть футбола», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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