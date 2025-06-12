Гвардиол признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезоне-2024/2025

Хорватский защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол признан лучшим игроком команды по итогам сезона-2024/2025, сообщила пресс-служба «горожан».

В минувшем сезоне 23-летний футболист провёл 53 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Контракт Гвардиола с «Манчестер Сити» рассчитан до 2028 года.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы заняла третье место, набрав 71 очко в 38 турах и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

15 июня начнётся клубный чемпионат мира. «Манчестер Сити» на групповом этапе турнира сыграет в квартете G с «Аль-Айном», «Видадом» и «Ювентусом».