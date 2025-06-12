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«Динамо» Махачкала объявило об уходе ивуарийского полузащитника

«Динамо» Махачкала объявило об уходе ивуарийского полузащитника
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Махачкалинское «Динамо» в телеграм-канале сообщило об уходе полузащитника Викторьена Ангбана, который был арендован у «Сочи».

«Динамо» завершило сотрудничество с Викторьеном Ангбаном. 28-летний полузащитник из Кот-д’Ивуара выступал за наш клуб в сезоне-2024/2025 на правах аренды из «Сочи». Ангбан провёл за «Динамо» девять матчей: пять – в РПЛ, четыре – в Фонбет Кубке России. Успехов в дальнейшей карьере, Викторьен!» — написано в сообщении клуба.

«Динамо» завершило сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте. Команда набрала 29 очков за 30 встреч. Чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», заработав 67 очков.

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