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Горшков — о Жерсоне: не очень отношусь к политике «Зенита» покупать дорогих бразильцев

Горшков — о Жерсоне: не очень отношусь к политике «Зенита» покупать дорогих бразильцев
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о возможном переходе в клуб бразильца Жерсона из «Фламенго». Ранее сообщалось, что «Зенит» активирует опцию выкупа прав на игрока в размере € 25 млн. Контракт с Жерсоном согласован на пять лет. Игрок должен перейти в «Зенит» после клубного чемпионата мира.

«Зениту» не хватило во второй части сезона креатива в лице такого футболиста, как Клаудиньо. А Вендел был немотивирован. Жерсон должен добавить креатива команде и стать некой заменой Венделу. Но я не очень хорошо отношусь к политике клуба покупать бразильцев за большие деньги», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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