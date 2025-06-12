Горшков — о Жерсоне: не очень отношусь к политике «Зенита» покупать дорогих бразильцев

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о возможном переходе в клуб бразильца Жерсона из «Фламенго». Ранее сообщалось, что «Зенит» активирует опцию выкупа прав на игрока в размере € 25 млн. Контракт с Жерсоном согласован на пять лет. Игрок должен перейти в «Зенит» после клубного чемпионата мира.

«Зениту» не хватило во второй части сезона креатива в лице такого футболиста, как Клаудиньо. А Вендел был немотивирован. Жерсон должен добавить креатива команде и стать некой заменой Венделу. Но я не очень хорошо отношусь к политике клуба покупать бразильцев за большие деньги», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.