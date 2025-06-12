«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Куньей по схеме «5+1»

Бразильский нападающий Матеус Кунья подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед» с опцией продления, сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до июня 2023 года и включает возможность продления ещё на сезон.

«Трудно выразить словами мои чувства по поводу того, что я стал игроком «Манчестер Юнайтед». С тех пор как я был ребёнком в Бразилии и смотрел матчи Премьер-лиги по телевизору в доме моей бабушки, «Ман Юнайтед» считался моей любимой английской командой, и я мечтал носить красную футболку. Я хочу поблагодарить свою семью и всех, кто помог мне воплотить эту мечту в реальность.

Не могу дождаться начала предсезонной подготовки, чтобы познакомиться с товарищами по команде и подготовиться к предстоящему сезону. Теперь я полностью сосредоточен на упорной работе, чтобы стать ценной частью команды и помочь этому клубу вернуться на вершину», — сказал Кунья.

Подчёркивалось, что манкунианцы будут выплачивать сумму трансфера в £ 62,5 млн (более € 74 млн) в течение четырёх или пяти лет.

В минувшем сезоне Кунья принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и шестью результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «волками» было рассчитано до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.