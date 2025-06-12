«Ювентус» продлил контракт с итальянским защитником Савоной

Итальянский правый защитник Николо Савона продлил контракт с «Ювентусом», сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года.

В минувшем сезоне Савона провёл 37 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Итальянец — воспитанник «Ювентуса», он начал играть за основную команду туринцев в августе 2024 года.

«Ювентус» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице итальянской Серии А минувшего сезона, набрав 70 очков.

На клубном чемпионате мира «Ювентус» сыграет в группе G с «Аль-Айном» из ОАЭ, английским «Манчестер Сити» и «Видадом» из Марокко.