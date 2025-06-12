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Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека вернулся в футбол и нашёл себе новый клуб

Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека вернулся в футбол и нашёл себе новый клуб
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Французский хавбек Алексис Бека-Бека, ранее выступавший за «Локомотив», вернулся в профессиональный футбол. Игрок подписал контракт с бельгийским «Ла Лувьером» сроком на два года, информирует официальная пресс-служба клуба.

Напомним, у Бека-Бека был перерыв в карьере из-за психологических проблем. В 2023 году, будучи игроком «Ниццы», Алексис угрожал покончить с жизнью. Его спасли экстренные службы. После этого футболист три месяца провёл в больнице, а потом отправился к родственникам, где жил жизнью обычного человека.

За «Локомотив» Бека-Бека выступал с 2021 года, перейдя из «Кана» за € 6 млн (данные Transfermarkt). В 28 матчах за московскую команду полузащитник отдал четыре результативные передачи. Проявить себя в составе железнодорожников француз не смог, за что подвергся критике. 1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о продаже Бека-Бека в «Ниццу» за € 12 млн.

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