Александр Канищев: если в «Зенит» придёт Даку, в команде не будет Соболева или Кассьерры

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев отреагировал на новости о грядущем переходе албанского нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Зенит». Он считает, что сине-бело-голубые расстанутся с одним из своих действующих форвардов.

«Даку — хороший трансфер для «Зенита». Он поиграл и проявил себя в РПЛ, его покупка резонна. Если в команду придёт Даку, значит, в «Зените» не будет Соболева или Кассьерры — кого-то продадут или отдадут в аренду. Возможно, эта покупка совершается для того, чтобы сделать длинную скамейку и иметь возможность проводить ротацию», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.