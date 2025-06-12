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Четыре европейских клуба следят за Эдуардом Сперцяном — Конур

Четыре европейских клуба следят за Эдуардом Сперцяном — Конур
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Журналист Экрем Конур в социальной сети Х (ранее Twitter) назвал четыре европейских клуба, которые следят за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

«Лидс Юнайтед», «Ланс», «Порту» и «Севилья» следят за армянским полузащитником Эдуардом Сперцяном. Финансовое положение «Севильи» остаётся сложным», — написал Конур.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 25-летний Эдуард Сперцян провёл 28 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил шесть результативных передач. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Армении в € 25 млн.

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