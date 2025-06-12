Шаронов — о Даку в «Зените»: «Краснодар» с другой стратегией стал чемпионом России

Бывший футболист и тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов высказался о возможном переходе нападающего Мирлинда Даку в санкт-петербургский «Зенит». Ранее сообщалось о переговорах клубов по трансферу игрока.

«Зенит» совершает очень много трансферов. В этом состоит политика клуба, ведь им позволяют финансы. Но «Краснодар» с другой стратегией стал чемпионом России. У каждого клуба своя философия, однако в футболе не всё решают деньги — прошедший сезон это подтвердил.

Скорее всего, покупка Даку — это желание Семака, как и в случае с Соболевым и другими футболистами. У Сергея Богдановича очень большие возможности, по сравнению с тренерами других команд. Если судить по последним трём сезонам, только «Спартак» составляет конкуренцию в плане трат. Дальше — большое отставание», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За последние три сезона «Зенит» потратил € 133 млн, «Спартак» — € 110 млн, далее «Динамо» — € 49,9 млн.