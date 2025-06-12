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«Ливерпуль» намерен купить Брэдли Баркола у «ПСЖ» — The Sun

«Ливерпуль» намерен купить Брэдли Баркола у «ПСЖ» — The Sun
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«Ливерпуль» намерен приобрести 22-летнего нападающего «ПСЖ» Брэдли Баркола. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, мерсисайдцы готовы побороться с «Баварией» за подписание французского футболиста. Подчёркивается, что парижский клуб оценивает вингера в £ 100 млн (€ 117 млн).

В минувшем сезоне Баркола принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 70 млн.

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