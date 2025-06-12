«Сантос» намерен продлить контракт с Неймаром — Globo Esporte

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар обсуждает с клубом продление контракта. Об этом сообщает Globo Esporte.

Согласно источнику, условия нового контракта уже готовы, клуб хочет сохранить футболиста у себя до конца 2026 года, но сторона игрока не торопится с решением. Его нынешнее соглашение с командой из штата Сан-Паулу рассчитано до 30 июня 2025 года. Неймар думает о возвращении в Европу, однако на данный момент перспектива такого перехода неясна. Отмечается, что нападающий пообещал руководству «Сантоса», что не будет вести переговоры с другой бразильской командой.

В 14 матчах нынешнего клубного сезона на счету Неймара три гола и три голевые передачи.