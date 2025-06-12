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Гвардиола: если бы я провёл такой год, как этот, в «Барсе» или «Реале», меня бы уволили

Гвардиола: если бы я провёл такой год, как этот, в «Барсе» или «Реале», меня бы уволили
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о разном уровне доверия к наставникам команд в Англии и Испании.

«Я всегда был в состоянии перевернуть то, что идёт не так, как надо, но в этом году мне это не удалось. Если бы я проводил такой год, как этот, в Испании, то в октябре, ноябре или декабре уже не тренировал бы. Если бы это была «Барса» или «Реал», то меня бы уже уволили, но здесь об этом и речи не было.

Нужно проявлять немного больше терпения. Посмотрите на Карло Анчелотти: ранее он выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, а теперь едет тренировать сборную Бразилии», — сказал Гвардиола в интервью DAZN.

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