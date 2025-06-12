«Ростов» арендует Тимура Сулейманова у «Локомотива» до конца сезона

«Ростов» договорился с нападающим «Локомотива» Тимуром Сулеймановым об аренде до конца следующего сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас ростовчане утрясают последние детали арендного соглашения с «Локомотивом», которому принадлежит игрок.

В минувшем сезоне Сулейманов принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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