Червиченко: зачем «Зениту» Даку? Для клуба это будет четвёртый большой нападающий

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит».

«Зачем «Зениту» Даку? Для команды это будет четвёртый большой нападающий. Или у клуба есть уверенность, что с кем-то расстанутся. Скорее всего, с Соболевым. Но я не представляю, как можно вернуть хотя бы половину потраченных на него денег и кто готов платить ему половину зарплаты», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 26 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги.