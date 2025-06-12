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Червиченко: зачем «Зениту» Даку? Для клуба это будет четвёртый большой нападающий

Червиченко: зачем «Зениту» Даку? Для клуба это будет четвёртый большой нападающий
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит».

«Зачем «Зениту» Даку? Для команды это будет четвёртый большой нападающий. Или у клуба есть уверенность, что с кем-то расстанутся. Скорее всего, с Соболевым. Но я не представляю, как можно вернуть хотя бы половину потраченных на него денег и кто готов платить ему половину зарплаты», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 26 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги.

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