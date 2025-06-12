Бывший футболист «Барселоны» близок к возвращению в «Бетис» — Романо

Защитник «Лидс Юнайтед» Эктор Фирпо в ближайшее время вернётся в «Бетис». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, переговоры сторон находятся на финальной стадии, Фирпо подпишет трёхлетний контракт с «бетикос» в качестве свободного агента.

Ранее Фирпо уже выступал за «Бетис» на взрослом уровне с 2015 по 2019 год. С 2019-го по 2021-й футболист защищал цвета «Барселоны».

В 35 матчах прошедшего сезона на счету Фирпо четыре гола и 10 голевых передач. Помимо этого, Эктор выступает за сборную Доминиканской Республики. Защитник выигрывал Чемпионшип, а также молодёжный чемпионат Европы – 2019 в составе испанской команды.