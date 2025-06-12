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Червиченко: Заболотный не соответствует чемпионским амбициям «Спартака»

Червиченко: Заболотный не соответствует чемпионским амбициям «Спартака»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию об интересе красно-белых к нападающему «Химок» Антону Заболотному.

«Радует, что «Спартак» ищет большого игрока, но Заболотный не соответствует чемпионским амбициям. Это полезный футболист для «Химок» и других команд, которые борются за выживание. Если руководство «Спартака» заявляет, что клуб будет бороться за чемпионство и победу в Кубке России, Заболотный — слишком возрастной игрок и недостаточно хорош для этих целей.

Было бы лучше, если бы «Спартак» подписал Даку вместо Заболотного. Это было бы логичнее и грамотнее. Мирлинд хорош и напорист. Также он приличный провокатор, что «Спартаку» и надо, чтобы соперникам показывали больше карточек», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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