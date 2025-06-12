Один из многолетних лидеров «Ман Сити» близок к переходу в «Галатасарай» — Сабунджуоглу

«Галатасарай» находится в процессе подписания 34-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий футболист также хочет перейти в турецкий гранд. Помимо «Галатасарая», Гюндоган получил официальное предложение от одного из клубов Саудовской Аравии, однако «львы» находятся ближе к подписанию игрока.

Гюндоган выступает в составе «Манчестер Сити» с 2016 года, однако в сезоне-2023/2024 он играл за «Барселону», после чего вновь присоединился к английскому клубу. В минувшем сезоне немец принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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