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«Наполи» объявил о подписании Кевина Де Брёйне

«Наполи» объявил о подписании Кевина Де Брёйне
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«Наполи» в соцсетях объявил о подписании контракта с 33-летним полузащитником Кевином Де Брёйне.

«Король Кев здесь», — написано в аккаунте «Наполи» в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее итальянские СМИ сообщили, что трудовое соглашение с бельгийским футболистом рассчитано на три года. 33-летний хавбек будет зарабатывать в составе неаполитанского клуба € 5 млн в год.

В минувшем сезоне Де Брёйне отметился шестью голами и восемью результативными передачами в 40 матчах за английский «Манчестер Сити». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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