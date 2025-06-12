Жерсон будет зарабатывать в «Зените» в три раза больше, чем во «Фламенго» — ESPN

Полузащитник «Фламенго» Жерсон рассматривает переход в «Зенит» как возможность «устроить свою жизнь» в финансовом плане. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в санкт-петербургском клубе 28-летний футболист будет зарабатывать в три раза больше, чем в стане красно-чёрных без учёта бонусов.

Ранее СМИ сообщали, что заработная плата Жерсона в «Зените» составит порядка € 6 млн. Подчёркивалось, что бразильский футболист заключит трудовое соглашение, рассчитанное на пять лет. Полузащитник может перейти в российский клуб после завершения участия «Фламенго» на клубном чемпионате мира, который начнётся 15 июня.

Сколько зарабатывают футболисты: