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Жерсон будет зарабатывать в «Зените» в три раза больше, чем во «Фламенго» — ESPN

Жерсон будет зарабатывать в «Зените» в три раза больше, чем во «Фламенго» — ESPN
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Полузащитник «Фламенго» Жерсон рассматривает переход в «Зенит» как возможность «устроить свою жизнь» в финансовом плане. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в санкт-петербургском клубе 28-летний футболист будет зарабатывать в три раза больше, чем в стане красно-чёрных без учёта бонусов.

Ранее СМИ сообщали, что заработная плата Жерсона в «Зените» составит порядка € 6 млн. Подчёркивалось, что бразильский футболист заключит трудовое соглашение, рассчитанное на пять лет. Полузащитник может перейти в российский клуб после завершения участия «Фламенго» на клубном чемпионате мира, который начнётся 15 июня.

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