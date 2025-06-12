Зане сыграет на клубном ЧМ за «Баварию», несмотря на переход в «Галатасарай» — Хау

Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Зане, который этим летом перейдёт в «Галатасарай», сыграет за мюнхенцев на клубном чемпионате мира – 2025. Об этом сообщает журналист Sky Deutschland Керри Хау в соцсети Х (ранее Twitter).

Журналист Флориан Плеттенберг дополняет, что футболист будет выступать за «Баварию» до 30 июня, но в июле он покинет команду, даже если команда дойдёт до поздних стадий плей-офф турнира. После успешного медицинского обследования и подписания контракта с «Галатасараем» Зане прибудет в Орландо в пятницу.

В сезоне-2024/2025 немецкой Бундеслиги 29-летний Лерой Зане провёл 30 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету 13 игр и один гол в Лиге чемпионов.