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«Реал» смеялся бы над Фликом». Кроос — о методах работы соотечественника в «Барселоне»

«Реал» смеялся бы над Фликом». Кроос — о методах работы соотечественника в «Барселоне»
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Бывший полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о методах работы соотечественника Ханс-Дитера Флика, возглавляющего «Барселону».

«При Ханси Флике некоторые игроки [«Барселоны»] были наказаны за опоздания. Это разные философии. В «Реале» над этим посмеялись бы. [В «Реале»] часто было неизвестно, кто опаздывает, игрок или тренер. Это другой менталитет – не давать кому-то играть, потому что он опоздал на пять минут. Разные подходы, оба из которых работают. Можно сказать, что у Флика типичный немецкий менталитет», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Ранее появлялась информация, что Флик наказывал за опоздания вратаря Иньяки Пенью и защитника Жюля Кунде.

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