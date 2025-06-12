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Netflix снимет документальный фильм о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Netflix снимет документальный фильм о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов
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Онлайн-кинотеатр Netflix выпустит документальный фильм, посвящённый победе «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов сезона-2024/2025.

«Документальный фильм выйдет после клубного чемпионата мира, он расскажет о закулисье нашей европейской победы. Он появится на Netflix», — приводит EuroFoot слова президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи из интервью для Alkass TV.

В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов парижане заняли 15-е место по итогам основного этапа, заработав 13 очков. В раунде плей-офф за выход в 1/8 финала турнира команда Луиса Энрике разгромила «Брест», на следующий стадии был побеждён «Ливерпуль». В 1/4 финала «ПСЖ» оказался сильнее «Астон Виллы», а в полуфинале команда одолела «Арсенал». В решающей встрече «ПСЖ» крупно обыграл «Интер» (5:0).

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