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Видео: радостный Роналду позирует с кубком Лиги наций УЕФА

Видео: радостный Роналду позирует с кубком Лиги наций УЕФА
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Форвард и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовал видео, на котором он радостный позирует с кубком за победу в Лиге наций УЕФА.

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций:

В финале указанного турнира португальская национальная команда встречалась с Испанией. Основное время матча закончилось со счётом 2:2. Однако в серии пенальти сильнее оказалась команда Роберто Мартинеса, победившая со счётом 5:3.

Лига наций УЕФА . Лига А. Финал
08 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 2
5 : 3
Испания
0:1 Субименди – 21'     1:1 Мендеш – 26'     1:2 Оярсабаль – 45'     2:2 Роналду – 61'    

Роналду был заменён на 88-й минуте этой встречи из-за повреждения. 40-летний футболист принял участие в девяти матчах минувшего розыгрыша Лиги наций, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей.

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