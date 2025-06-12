Видео: радостный Роналду позирует с кубком Лиги наций УЕФА

Форвард и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовал видео, на котором он радостный позирует с кубком за победу в Лиге наций УЕФА.

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций:

В финале указанного турнира португальская национальная команда встречалась с Испанией. Основное время матча закончилось со счётом 2:2. Однако в серии пенальти сильнее оказалась команда Роберто Мартинеса, победившая со счётом 5:3.

Роналду был заменён на 88-й минуте этой встречи из-за повреждения. 40-летний футболист принял участие в девяти матчах минувшего розыгрыша Лиги наций, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей.