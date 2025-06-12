«Пари НН» объявил об уходе из клуба Виктора Гончаренко

«Пари НН» в телеграм-канале объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» завершает сотрудничество с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Клуб также покидают помощники тренера: Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.

Мы искренне желаем специалистам удачи и успехов в дальнейшей карьере! Будем рады новым встречам на нижегородской земле!» — написано в телеграм-канале «Пари НН».

Белорусский специалист возглавлял нижегородский клуб с октября 2024 года. По итогам минувшего сезона РПЛ «Пари НН» занял 13-е место и проиграл «Сочи» в переходных матчах (3:4).

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