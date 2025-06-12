Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» объявил об уходе из клуба Виктора Гончаренко

«Пари НН» объявил об уходе из клуба Виктора Гончаренко
Комментарии

«Пари НН» в телеграм-канале объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

«Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» завершает сотрудничество с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Клуб также покидают помощники тренера: Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.

Мы искренне желаем специалистам удачи и успехов в дальнейшей карьере! Будем рады новым встречам на нижегородской земле!» — написано в телеграм-канале «Пари НН».

Белорусский специалист возглавлял нижегородский клуб с октября 2024 года. По итогам минувшего сезона РПЛ «Пари НН» занял 13-е место и проиграл «Сочи» в переходных матчах (3:4).

Материалы по теме
В «Пари НН» высказались о будущем Виктора Гончаренко

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android