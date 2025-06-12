Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«От добра добра не ищут». Юрий Матвеев — об уходе Марко Николича из ЦСКА

«От добра добра не ищут». Юрий Матвеев — об уходе Марко Николича из ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок ЦСКА Юрий Матвеев отреагировал на уход Марко Николича с поста главного тренера армейцев.

«Для меня уход Николича из ЦСКА — неожиданность. Если у тренера всё складывается, он очень редко покидает команду. Я не знаю причин ухода, однако каждый выбирает там, где лучше. Но у Николича в ЦСКА всё складывалось и получалось. От добра добра не ищут!

На место Николича придёт кто-то другой, кто будет выстраивать свою систему в ЦСКА. Однако дальнейшие шаги и системная работа зависят от руководителей клуба. Я даже не задумывался над вопросом, кто может возглавить ЦСКА. Есть иностранные и российские кандидатуры на этот пост. Пускай руководители армейцев сделают правильный и хороший выбор», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«В первый же год выиграл чемпионат». У кандидата в тренеры ЦСКА есть важная фишка Николича
«В первый же год выиграл чемпионат». У кандидата в тренеры ЦСКА есть важная фишка Николича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android