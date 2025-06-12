«От добра добра не ищут». Юрий Матвеев — об уходе Марко Николича из ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Юрий Матвеев отреагировал на уход Марко Николича с поста главного тренера армейцев.

«Для меня уход Николича из ЦСКА — неожиданность. Если у тренера всё складывается, он очень редко покидает команду. Я не знаю причин ухода, однако каждый выбирает там, где лучше. Но у Николича в ЦСКА всё складывалось и получалось. От добра добра не ищут!

На место Николича придёт кто-то другой, кто будет выстраивать свою систему в ЦСКА. Однако дальнейшие шаги и системная работа зависят от руководителей клуба. Я даже не задумывался над вопросом, кто может возглавить ЦСКА. Есть иностранные и российские кандидатуры на этот пост. Пускай руководители армейцев сделают правильный и хороший выбор», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.