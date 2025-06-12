«Оставим это на будущее». Будимир — о возможном переходе в «Реал»

Нападающий «Осасуны» и сборной Хорватии Анте Будимир высказался об итогах прошедшего сезона, а также о слухах, связывающих его с мадридским «Реалом».

«Это особенный сезон для меня. Рад, что смог найти баланс между клубным футболом и выступлением за сборную, хотя это и два разных мира. Я испытываю огромное уважение к «Осасуне», рад тому, где нахожусь и кем являюсь. Да, я понимаю, что провёл неплохой сезон и ко мне может быть определённый интерес. Однако ранее я был сфокусирован на национальной команде, а сейчас — на отпуске. Оставлю трансферные вопросы на следующий раз.

Лука Модрич мог бы помочь адаптироваться в «Реале»? Да, да… Но оставим это на будущее», — сказал Будимир в интервью для Sportske Novosti.

Ранее сообщалось, что клуб из Мадрида ищет нападающего, похожего по своей игровой фактуре на Хоселу. В 42 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 24 гола и отдал четыре голевые передачи.