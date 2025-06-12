Роман Шаронов отреагировал на информацию, что может возглавить 2DROTS

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов прокомментировал информацию, что он может стать новым главным тренером медиафутбольного клуба 2DROTS. 7 июня 2DROTS объявили об уходе из клуба Дмитрия Кузнецова.

— Появилась информация, что вы претендуете на пост главного тренера 2DROTS. Так ли это?

— Не знаю, откуда появилась такая информация.

— А правда, что у вас были предложения из ФК «10» и «Синдиката»?

— Да, подтверждаю. Со мной несколько раз общался Азамат Мусагалиев, — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Последним местом работы Шаронова был «СКА-Хабаровск» (с 2022 по 2024 год).

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